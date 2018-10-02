Алиссон: «Уходить из «Ромы» было тяжело. Мы с женой долго плакали»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Алиссон

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер рассказал о том, как он принимал решение перейти из «Ромы». Вратарь покидал команду со слезами на глазах.

«Уходить из «Ромы» было тяжело. Мы с женой долго плакали. Но я принял это решение ради карьеры, это большой шаг для меня, а «Рома» получила хорошую компенсацию.

Я принял решение переходить в «Ливерпуль», но мое сердце рыдало. Я провел два отличных года в Риме, моя дочь родилась там, у меня было много друзей, не только из футбола.Я часто гулял по городу ночами. Мне очень нравился вид на фонтан Треви ночью, но мое любимое место – Колизей, там можно прочувствовать историю.

Я был счастлив в «Роме», но когда дело касается карьеры, нужно думать о других вещах. У меня большие амбиции, как и у «Ливерпуля», теперь я играю в главной лиге мира», – сказал Алиссон.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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