Федор Чалов: «Звездой себя не считаю. Мне есть куда расти»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своем отношении к званию лучшего бомбардира первого круга РПЛ. Форвард считает, что ему есть куда расти.

– В 20 лет вы лидируете в гонке бомбардиров РПЛ, забиваете в Лиге чемпионов и вызываетесь в сборную. Ощущаете себя особенным?

– Честно говоря, ничего не изменилось. Звездой себя не считаю, к себе отношусь так же требовательно, как и раньше. Наоборот, хочется забивать как можно чаще.

Конечно, мне очень приятно лидировать в гонке бомбардиров РПЛ, но это пока ничего не значит. Мне есть куда расти, и я сам это вижу. Опять же прекрасно понимаю, что в матчах чемпионата мог забить не девять мячей, а в два раза больше. Почти в каждой игре у меня имелся момент, который должен был реализовывать.

– Ваше самое яркое событие уходящего года?

– На первое место поставлю вызов в сборную перед чемпионатом мира. Это точно одно из самых ярких событий. Из последнего выделю мячи в текущем сезоне РПЛ и гол в Лиге чемпионов, – сказал Чалов.

Фото: Global Look Press

Источник: RT на русском