Тьерри Анри может стать новым главным тренером «Астон Виллы»

«Астон Вилла» проявляет интерес к французскому специалисту Тьерри Анри. Предыдущим тренером бирмингемского клуба был Стив Брюс.

Представители английского клуба уже провели предварительные переговоры с Анри. В данный момент француз является главным претендентом на пост наставника клуба из Бирмингема, который несколько дней назад отправил в отставку Стива Брюса.

После 12 туров «Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Стоит отметить, что у 41-летнего Анри нет самостоятельного тренерского опыта. В данный момент он является ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Некоторое время назад Анри вел переговоры о назначении на пост наставника «Бордо», но они завершились неудачей.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph