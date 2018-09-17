Зимой Месут Озил может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно. Новый командой немца станет «Манчестер Юнайтед».

Немецкий хавбек попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью находится в поиске атакующего полузащитника и рассматривает Озила в качестве кандидата на эту позицию в «МЮ».

Ранее появилась информация, что у футболиста испортились отношения с главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери, однако позже испанский специалист опроверг данную новость.

Текущее соглашение Озила с «Арсеналом» рассчитано до 2021 года. Зарплата Озила в лондонском клубе составляет € 350 тыс. в неделю. Ранее стало известно, что в услугах немецкого игрока также заинтересован турецкий «Фенербахче».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express