ЦСКА пустит болельщиков «Спартака» на матч с «Црвеной Звездой» в Москве

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что армейский клуб не станет препятствовать проходу на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» болельщиков «Спартака». Красно-белые захотят прийти поддержать сербов, поскольку их связывает давняя дружба с поклонниками белградской команды.

«Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников «Спартака» на игру с «Црвеной». В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков — кто бы ни пришел на гостевой сектор. Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили. Надеюсь, все пройдёт нормально, и если болельщики «Спартака» приедут поддержать «Црвену» в матче с нашей командой, обойдется без провокаций. Потому что это будет провокация не против ЦСКА, а против России», — отметил Бабаев.

Напомним, что первый матч между ЦСКА и «Црвеной Звездой» в Белграде завершилась со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия