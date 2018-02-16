«Барселона» обеспечила Усману Дембеле личного повара, чтобы не разрешать ему питаться фастфудом

Руководство «Барселоны» хочет сделать пребывание хавбека Усмана Дембеле в каталонском клубе максимально комфортным. 20-летний француз до сих пор испытывает проблемы с адаптацией после перехода из дортмундской «Боруссии».

Когда сине-гранатовые узнали, что Дембеле периодически злоупотребляет фастфудом, к полузащитнику был приставлен личный повар. Кроме того, чтобы проверить физическую форму футболиста, к нему на дом приезжают физиотерапевты.

В текущем сезоне игрок провел в Примере пять матчей, отметившись голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo