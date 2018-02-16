Лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх

Автор: Юлия Древова 0

Российский лыжник Денис Спицов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Южной Корее в гонке на 15 км свободным стилем. Спицову удалось преодолеть преодолел за 34 минуты 6,9 секунды.

Победу одержал швейцарец Дарио Колонья. Серебряным призером стал норвежец Симен Крюгер. Спицов отстал от лидера на 23 секунды. Ранее он становился четвертым в скиатлоне.

На медаль стала седьмой для России в Пхенчхане и третьей для сборной по лыжным гонкам. Ранее Александр Большунов и Юлия Белорукова выиграли бронзовые медали в спринте.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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