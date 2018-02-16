Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин продолжает карьеру в «Зените»

Футболисты «Рубина» Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин стали игроками санкт-петербургского «Зенита». Сообщается, что их контракты рассчитаны на 4,5 года.

«Я очень горд оказаться здесь. На мой взгляд, это лучший клуб России. Счастлив, что буду выступать за «Зенит». Буду стараться показать себя на каждой тренировке, проявлять себя в каждой игре. Спустя некоторое время я понял, что достиг в Казани всего, чего хотел, и для дальнейшего развития нужно двигаться дальше, ставить новые цели и прогрессировать. Нужен был толчок, и я решился на этот шаг», — отметил Набиуллин в интервью клубной пресс-службе.

По предварительным оценкам трансфер хавбека Оздоева обошелся сине-бело-голубым в 3,3 млн евро, цена за защитника Набиуллина составила 4,5 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Зенит»