Сергей Галицкий продал акции «Магнита», чтобы сосредоточиться на «Краснодаре»

Основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании. Завершив эту сделку, бизнесмен намерен уделять больше внимания футбольному клубу «Краснодар».

«Я останусь в футбольном клубе «Краснодар». Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе. В исполком РФС вернусь вряд ли», — поделился он своим планами.

По словам Галицкого, цена проданных им акций составляет 138 млрд рублей. После завершения сделки он станет миноритарием «Магнита» с пакетом в 3% акций.

Напомним, бизнесмен основал футбольный клуб в 2008 год. За три года команда пробилась в элитный дивизион и уже в 2011 дебютировала в российской Премьер-лиге. В 2016 году Галицкий построил для «Краснодара» стадион вместимостью 34 291 зрителей.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС