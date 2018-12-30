«Бавария» готова продать Матса Хуммельса «Челси» за £ 30 млн

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. 30-летний немецкий футболист является приоритетной трансферной целью главного тренера лондонского «Челси» Маурицио Сарри.

Отмечается, что «Челси» сделал запрос, и мюнхенская «Бавария» ответила, что готова продать защитника за £ 30 млн (около € 33 млн).

Хуммельс перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2016 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 9 матчах в составе мюнхенцев и отдал одну результативную передачу.

После 19 туров «Челси» набрал 40 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal