«Ювентус» нацелился на Леандро Паредеса

Хавбек «Зенита» Леандро Паредес попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб хотел купить 23-летнего аргентинца зимой, но сделке помешал «Реал».

Незадолго до закрытия трансферного окна «сливочные» предложили российской команде 35 млн евро и хорватского полузащитника Матео Ковачича. Бьянконери отказались участвовать в аукционе, бороться за игрока и уступили испанцам. Однако Ковачич воспротивился переезду в Санкт-Петербург, и трансфер сорвался.

Как сообщает источник, «Ювентус» готов вернуться к кандидатуре Паредеса летом.

В текущем сезоне хавбек провел в РФПЛ 19 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato