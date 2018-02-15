«Ювентус» нацелился на Леандро Паредеса

Автор: Юлия Древова 0

Паредес

Хавбек «Зенита» Леандро Паредес попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб хотел купить 23-летнего аргентинца зимой, но сделке помешал «Реал».

Незадолго до закрытия трансферного окна «сливочные» предложили российской команде 35 млн евро и хорватского полузащитника Матео Ковачича. Бьянконери отказались участвовать в аукционе, бороться за игрока и уступили испанцам. Однако Ковачич воспротивился переезду в Санкт-Петербург, и трансфер сорвался.

Как сообщает источник, «Ювентус» готов вернуться к кандидатуре Паредеса летом.

В текущем сезоне хавбек провел в РФПЛ 19 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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