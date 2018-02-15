Павла Погребняка после «Динамо» ожидает в «Тосно» десятикратное понижение зарплаты

Автор: Юлия Древова 0

Погребняк

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что экс-нападающий «Динамо» Павел Погребняк на правах свободного агента перейдёт в клуб в ближайшее время. Он также подчеркнул, что 34-летний игрок впечатлил команду на сборе.

«Завтра Павел должен прилететь на сбор в Турцию. Думаю, уже тогда подпишем контракт. До конца этого сезона. До 31 мая. А дальше уже будет видно.

Павел провел у нас на сборе три матча. Выглядел неплохо. Он играет в такой силовой манере, в какой действовал у нас Заболотный. Мы в принципе искали такого нападающего. Павел трудолюбивый, воспитанный человек. А еще и мотивированный. Раз он пошел на наши условия, значит на первом месте у него стоит футбол.

Понижение зарплаты? Ой, думаю, раз в 10, если не меньше. Я просто не знаю точно, какие условия у него были в «Динамо». У нас довольно скромные цифры. Меньше миллиона рублей в месяц», — рассказал Матюшенко.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Погребняк

Павел Погребняк интересен двум клубам РФПЛ

Pavel Pogrebnyak

Павел Погребняк участвует в контрольном матче «Тосно»

Евгений Марков

Евгений Марков продолжит карьеру в «Динамо»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 