Жены Анхеля Ди Марии и Тьяго Силвы разозлились на Унаи Эмери после поражения от «Реала»

Жены игроков «ПСЖ» Тьяго Силвы и Анхеля Ди Марии разочаровались в работе главного тренера парижан Унаи Эмери по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3). Защитник и хавбек все 90 минут встречи провели на скамейке запасных.

«Твои усилия, твоя усердная работа, твои голы, твои ассисты, тот факт, что ты в прекрасной форме – ты на скамейке запасных. Конечно, женщины ничего не понимают в футболе. Вперед, Париж!», — написала в своем Инстаграме супруга Ди Марии Жоржелина Кардосо.

«Тактика? Какая тактика?» — отреагировала в той же социальной сети Белла Силва.

🤳 Jorgelina Cardoso (dona de Di Maria) i Belle Silva (dona de Thiago Silva) es despatxen a gust contra Emery en el seu Instagram. #RealMadridPSG pic.twitter.com/jtDiMmLJDo — La Graderia (@LaGraderia) February 15, 2018

Напомним, что ответный матч между командами пройдет 6 марта в Париже.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca