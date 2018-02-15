Жены Анхеля Ди Марии и Тьяго Силвы разозлились на Унаи Эмери после поражения от «Реала»

Автор: Юлия Древова 0

Жены игроков «ПСЖ» Тьяго Силвы и Анхеля Ди Марии разочаровались в работе главного тренера парижан Унаи Эмери по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3). Защитник и хавбек все 90 минут встречи провели на скамейке запасных.

«Твои усилия, твоя усердная работа, твои голы, твои ассисты, тот факт, что ты в прекрасной форме – ты на скамейке запасных. Конечно, женщины ничего не понимают в футболе. Вперед, Париж!», — написала в своем Инстаграме супруга Ди Марии Жоржелина Кардосо.

«Тактика? Какая тактика?» — отреагировала в той же социальной сети Белла Силва.

Напомним, что ответный матч между командами пройдет 6 марта в Париже.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Real-PSG

Мадрид празднует победу, а Роналду ставит новые рекорды

Рабьо

Французский клуб «Дижон» затролил «ПСЖ» после поражения от «Реала»

Гонсалу Гедеш

«Реал» хочет купить Гонсалу Гедеша у «ПСЖ»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 