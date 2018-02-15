Французский клуб «Дижон» затролил «ПСЖ» после поражения от «Реала»

Автор: Никита Пронин 0

Рабьо

«Дижон» опубликовал в своем твиттере пост, где засмеял «ПСЖ» после поражения столичного клуба от мадридского «Реала» (1:3). Поводом для этого послужили слова Адриена Рабио.

Ранее полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио прокомментировал поражение от «Реала», где упомянул «Дижон»:

«Я очень зол и расстроен. Легко забивать восемь голов «Дижону», пора уже добиваться успеха в таких матчах, как сегодня».

Ответ Дижона не заставил себя долго ждать:

«Мы сделали все, чтобы «ПСЖ» чувствовал себя уверенно перед Лигой чемпионов. А взамен получаем такую благодарность!» – написала пресс-служба «Дижона» в твиттере.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Дижона»

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