Французский клуб «Дижон» затролил «ПСЖ» после поражения от «Реала»

«Дижон» опубликовал в своем твиттере пост, где засмеял «ПСЖ» после поражения столичного клуба от мадридского «Реала» (1:3). Поводом для этого послужили слова Адриена Рабио.

Ранее полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио прокомментировал поражение от «Реала», где упомянул «Дижон»:

«Я очень зол и расстроен. Легко забивать восемь голов «Дижону», пора уже добиваться успеха в таких матчах, как сегодня».

Ответ Дижона не заставил себя долго ждать:

«Мы сделали все, чтобы «ПСЖ» чувствовал себя уверенно перед Лигой чемпионов. А взамен получаем такую благодарность!» – написала пресс-служба «Дижона» в твиттере.

On a tout fait pour mettre le @PSG_inside en confiance avant le @realmadrid …. Et voilà comment ils nous remercient ! 😂😂 Bon du coup on a quand même parlé du #DFCO en soirée @ChampionsLeague ! pic.twitter.com/UgG5Oz81Z2 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 14, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Дижона»