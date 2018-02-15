ЦСКА приостановил реализацию билетов на матч с «Амкаром»

ЦСКА решил на время остановить продажу билетов на матч 23-го тура против «Амкара». Это связано с переносом матчей РФПЛ из-за президентских выборов.

«О дате и времени проведения игры будет объявлено дополнительно. Продажа билетов на данный матч временно приостановлена», – сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что игра должна была состояться 18 марта, в день президентских выборов, однако РФПЛ «по запросу МВД и регионов» перенесла матч ЦСКА и еще три игры: «Локомотив» — «Ахмат», «Зенит» — «Динамо» и «Рубин» — «Спартак».

ЦСКА занимает 5 место после 20 туров, отставая от лидера «Локомотива» на 10 очков. «Амкар» находится на 13-й позиции.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ЦСКА