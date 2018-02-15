УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА и «Црвены Звезды» за использование болельщиками пиротехники

Автор: Владимир Шевелев 0

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ЦСКА, скорее всего, будет наказан. УЕФА может оштрафовать армейцев за поведение болельщиков в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (0:0).

УЕФА открыл в отношении российского клуба дисциплинарное дело из-за того, что фанаты москвичей жгли на гостевом секторе пиротехнику и стояли в проходах. Аналогичные претензии у УЕФА и к «Звезде».

Ранее сообщалось, за такое нарушение УЕФА может закрыть до нескольких секторов на матч ЦСКА в еврокубках.

Заседание по этому поводу пройдет 22 марта. Таким образом, возможное наказание не коснется ответной игры.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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