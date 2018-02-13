Керлингисты принесли в олимпийскую копилку россиян бронзовую медаль

Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова и завоевали первые олимпийские награды в истории отечественного керлинга. На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане они выиграли бронзу в дисциплине дабл-микст.

В матче за третье место они боролись со сборной Норвегии и сумели победить со счетом 8:4. Золото позже разыграют Канада и Швейцария.

Напомним, что соревнования смешанных пар в керлинге в этом году были включены в программу Олимпийских игр впервые. Это медаль стала третьей в активе России. Теперь у спортсменов одно серебро и две бронзы.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС