Керлингисты принесли в олимпийскую копилку россиян бронзовую медаль

Автор: Юлия Древова 0

Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова и завоевали первые олимпийские награды в истории отечественного керлинга. На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане они выиграли бронзу в дисциплине дабл-микст.

В матче за третье место они боролись со сборной Норвегии и сумели победить со счетом 8:4. Золото позже разыграют Канада и Швейцария.

Напомним, что соревнования смешанных пар в керлинге в этом году были включены в программу Олимпийских игр впервые. Это медаль стала третьей в активе России. Теперь у спортсменов одно серебро и две бронзы.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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