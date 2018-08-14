Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев продолжит карьеру в «Валенсии». Игрок уже выступал за «летучих мышей» в 2016 году.

27-летний хавбек проведет в составе «летучих мышей» сезон-2018/19 на правах аренды.

Пригласить россиянина в «Валенсию» руководство клуба попросил главный тренер Марселино Гарсия Тораль, с которым Черышев работал как раз в «Вильярреале».

На чемпионате мира–2018 сборная России с Черышевым в составе установила командный рекорд, добравшись до стадии четвертьфинала мундиаля, где в серии послематчевых пенальти уступила Хорватии. Сам 27-летний футболист принял участие в 5 встречах турнира, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Валенсии»