Кристиан Эриксен: «Еще несколько лет назад мы бы проиграли 0:6, если бы уступали 0:2»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился мнением о ничьей с «Ювентусом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, «шпоры» уступали 0:2 к 9-й минуте.

«Конечно, мы прогрессируем по сравнению с тем временем, когда я пришел в «Тоттенхэм» – 4 или 5 лет назад. Тогда, если мы проигрывали 0:2 топ-клубу, матч мог закончиться 0:6. Когда пришел Почеттино, пришли новые игроки, мы это изменили. Все выросли. Теперь мы не собираемся сдаваться при счете 0:2. «Тоттенхэм» стал совершенно другой командой по сравнению с моим первым сезоном.

Мы всегда стараемся доминировать. Нам не важно, где мы играем, с кем мы играем, когда мы играем. Мы всегда стараемся доставить мяч вперед как можно быстрее и создать момент.

Победа в Лиге чемпионов? Не знаю, готовы ли мы к этому. Многие клубы привыкли побеждать в ЛЧ, но не «Тоттенхэм». Мы собираемся сделать все, чтобы как можно ближе подобраться к трофею. Наш следующий шаг – постараться пройти в следующий раунд», – сказал Эриксен.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»