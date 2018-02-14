В Аргентине попросили Лионеля Месси меньше выступать за «Барселону» в преддверии ЧМ-2018

Автор: Юлия Древова 0

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Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа попросил форварда «Барселоны» Лионеля Месси меньше выступать за свою команду. Функционер считает, что это необходимая мера перед ЧМ-2018, чтобы подойти к нему в лучшем состоянии.

«Я надеюсь, что все игроки сборной Аргентины приедут в Россию в той форме, в которой они сейчас находятся. Сейчас Агуэро показывает выдающуюся игру, а Месси всегда на вершине. Это важно для тренерского штаба. Мы говорили с Месси, чтобы он больше берег себя и реже играл за «Барселону», — отметил Тапиа.

Напомним, сборная Аргентина на чемпионате мира-2018 в рамках группового этапа сыграет со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии.

Фото: Global Look Press
Источник: TYC Sports 

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