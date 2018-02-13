Филиппе Коутиньо: «Все хотят «Золотой мяч», но я больше думаю о трофеях с «Барсой»

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо совсем недавно в клубе. Бразилец ответил на вопросы о себе, «ПСЖ» и «Реале».

«Все футболисты хотят получить «Золотой мяч», если это возможно. Но я больше думаю о том, чтобы выигрывать трофеи. Вот это меня мотивирует. Остальное – следствие этого, если ты проводишь хороший сезон и выигрываешь трофеи. Что мотивирует меня сейчас, так это победы с «Барселоной».

В противостоянии «Реала» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов нас ждут отличные матчи. И я не знаю перейдет ли Неймар в «Реал» и не разговаривал с ним на эту тему. Об этом ему нужно размышлять. Я думаю только о «Барселоне», – сказал полузащитник.

После перехода из «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо провел за «сине-гранатовых» 6 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»