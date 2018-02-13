Фанаты ЦСКА стали участниками конфликта в венгерском поезде и подрались на вокзале

Автор: Владимир Шевелев 0

cska fans

Болельщики ЦСКА, отправившиеся в Сербию на игру с «Црвеной Звездой», не дадут себя в обиду. Фанаты красно-синих стали участниками конфликта на территории Венгрии.

«В ночь на вторник фанаты московского ЦСКА, направлявшиеся на матч 1/16 финала Лиги Европы в сербский Белград, стали участниками инцидента в Венгрии. По сообщениям ряда специализированных пабликов для болельщиков, семеро армейцев в электропоезде Дебрецен – Будапешт что-то не поделили с группой венгерских граждан. Те вызвали по телефону подкрепление, и на вокзале Будапешта русских ожидало два десятка мадьяр и, предположительно, представителей цыганского криминалитета.

В результате произошла потасовка, в которой граждане России обратили нападавших в бегство, несмотря на попытку применения ими холодного оружия. Драку прекратили полицейские Будапешта, задержавшие практически всех фанатов ЦСКА. На данный момент не сообщается, какие меры будут приняты к гражданам России», – сказано в сообщении на странице фанатов ЦСКА.

Матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА состоится в Белграде сегодня, 13 февраля, в 20:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Ultras CSKA Moscow в ВК

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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