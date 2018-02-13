Российские спортсмены завоевали еще две медали на Олимпиаде в Пхенчхане

Автор: Владимир Шевелев 0

Yulia Belorukova

Сегодня на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане прошли женский и мужской спринт классическим стилем. Российские спортсмены пополнили копилку еще двумя медалями.

В женском спринте россиянка Юлия Белорукова завоевала бронзу, Наталья Непряева стала 4-й. В мужском зачете российскийлыжник Александр Большунов также завоевал бронзу.

Олимпиада-2018. Пхенчхан, Республика Корея. Лыжные гонки. Спринт, классический стиль.

Женщины. Финал

1. Стина Нильссон (Швеция)
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
3. Юлия Белорукова (Россия)
4. Наталья Непряева (Россия)

Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Федерико Пеллегрино (Италия)
3. Александр Большунов (Россия)

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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