Игрок «Тосно» навлек на себя гнев общественности, высморкавшись в пятитысячную купюру

19-летний полузащитник российского клуба «Тосно» Станислав Манаев опубликовал видео, на котором высморкался в пятитысячную купюру. После того как ролик появился в его Instagram-аккаунте, на футболиста обрушилась критика со стороны пользователей соцсети.

«Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк», — написано в описании к видео.

Позже Манаев удалил ролик из Instagram. Он объяснил публикацию желанием пошутить:

«На видео происходит обычный юмор с фальшивой купюрой «билет банка приколов». Сегодня мы вылетели на двухнедельный сбор в Крымск, и решили снимать влог сборов, такое есть у некоторых команд. Там это делают специальные люди, но у нас нет такого персонала, мы делаем все сами, из своих аппаратов. Сами понимаете, без юмора видео не будет веселым. Просто снялось в инстаграм, где много людей, ищущих провокации или подобные вещи.

Разлетелось, все сразу поймали это и начали нагнетать, хамить и выдумывать свои истории. У нас в молодежке «Тосно» нет зарплат и нет таких денег, чтоб разбрасываться ими. Мы из обычных семей и кто-то даже подрабатывает параллельно футболу, поэтому это обычный юмор. Да, возможно в этом видео не очень смешной юмор, так как деньги трудно достаются всем. Но что поделать, у молодых юмор своеобразный и далеко не всем понятный.

Надеюсь, что эта ситуация даст людям понять, что это правда. Я не спорю, что разбрасываться деньгами это мерзко и невоспитанно, но в мире есть и юмор, к нему тоже надо относиться с пониманием, которое, к сожалению, у всех разное. Если бы кто-то имел лишние деньги, с которыми он мог так обращаться, он бы этого не скрывал, да и не пытался исправить мнение людей.

Нам изначально сказали, что зарплат не будет, и дело даже не в долгах клуба. Именно при таких условиях мы согласились играть, нам, молодым, важен опыт, игровое время, только так мы будем расти как футболисты. Деньги потом придут сами, когда достигнем высоких и поставленных целей. Да, мы играем бесплатно. Путь футбольный не всегда идет гладко, что-то нужно перетерпеть. Как говорится, через тернии к звездам».

19-летний полузащитник не провел ни одного матча в основном составе «Тосно». На счету Манаева 18 матчей и один гол в молодежном первенстве.

Фото: Global Look Press

Источник: sports.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»