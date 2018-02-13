Луиджи ди Бьяджо хочет вернуть Джанлуджи Буффона в сборную

Автор: Никита Пронин 0

Буффон

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может вновь начать выступать за сборную Италии. Нынешний и.о главного тренера сборной ди Бьяджо хочет вернуть вратаря в команду.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи ди Бьяджо хочет вернуть Буффона в состав и вновь сделать его капитаном. Ожидается, что Буффон вскоре объявит о продолжении выступлений за сборную Италии.

Напомним, что после непопадания на ЧМ-2018 голкипер дал понять, что больше не будет играть за сборную.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport

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