Луиджи ди Бьяджо хочет вернуть Джанлуджи Буффона в сборную

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может вновь начать выступать за сборную Италии. Нынешний и.о главного тренера сборной ди Бьяджо хочет вернуть вратаря в команду.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи ди Бьяджо хочет вернуть Буффона в состав и вновь сделать его капитаном. Ожидается, что Буффон вскоре объявит о продолжении выступлений за сборную Италии.

Напомним, что после непопадания на ЧМ-2018 голкипер дал понять, что больше не будет играть за сборную.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport