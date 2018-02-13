Игрок «Халла» Райан Мэйсон завершил карьеру в 26 лет

Автор: Никита Пронин 0

Rayan Mason

Футболист английского «Халла» Райан Мэйсон объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом заявила пресс-служба клуба.

«С глубоким сожалением клуб вынужден объявить, что после травмы головы, полученной 22 января 2017 года, Райан Мэйсон должен завершить карьеру профессионального футболиста. Райан консультировался у всемирно известных неврологов и нейрохирургов, и ему рекомендовали не возвращаться в футбол. Райан хотел бы поблагодарить всех в клубе, кто помогал ему выздороветь, и он обязан им за их поддержку в последние 12 месяцев», — говорится в заявлении «Халл Сити».

Напомним, что в январе 2017 года Райан Мэйсон получил травму головы в столкновении с защитником лондонского «Челси» Гари Кэхиллом.

Мэйсон играл за такие клубы, как: «Йовил», «Донкастер», «Миллуол», «Суиндон», «Тоттенхэм» и «Халл». За свою карьеру Мэйсон забил 14 мячей и отдал 4 голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: офицальный сайт «Халл Сити»

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