Игрок «Халла» Райан Мэйсон завершил карьеру в 26 лет

Футболист английского «Халла» Райан Мэйсон объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом заявила пресс-служба клуба.

«С глубоким сожалением клуб вынужден объявить, что после травмы головы, полученной 22 января 2017 года, Райан Мэйсон должен завершить карьеру профессионального футболиста. Райан консультировался у всемирно известных неврологов и нейрохирургов, и ему рекомендовали не возвращаться в футбол. Райан хотел бы поблагодарить всех в клубе, кто помогал ему выздороветь, и он обязан им за их поддержку в последние 12 месяцев», — говорится в заявлении «Халл Сити».

Напомним, что в январе 2017 года Райан Мэйсон получил травму головы в столкновении с защитником лондонского «Челси» Гари Кэхиллом.

Мэйсон играл за такие клубы, как: «Йовил», «Донкастер», «Миллуол», «Суиндон», «Тоттенхэм» и «Халл». За свою карьеру Мэйсон забил 14 мячей и отдал 4 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: офицальный сайт «Халл Сити»