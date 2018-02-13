Матч «Црвены» и ЦСКА начнется с минуты молчания

Автор: Никита Пронин 0

13 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА. Встреча начнется с минуты молчания.

Матч на «Райко Митич» между сербской «Црвеной Звездой» и ЦСКА начнется с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148.

Напомним, что самолет Ан-148 направлявшийся из Москвы в Орск потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. К сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли.

Встреча «Црвены» и ЦСКА начнется 13 февраля в 20:00 по мск.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер ЦСКА

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