Матч «Црвены» и ЦСКА начнется с минуты молчания

13 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА. Встреча начнется с минуты молчания.

Матч на «Райко Митич» между сербской «Црвеной Звездой» и ЦСКА начнется с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148.

Напомним, что самолет Ан-148 направлявшийся из Москвы в Орск потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. К сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли.

Встреча «Црвены» и ЦСКА начнется 13 февраля в 20:00 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер ЦСКА