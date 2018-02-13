Премьер-министр Испании не хочет, чтобы Неймар присоединялся к «Реалу»

Автор: Юлия Древова 0

Neymar

Премьер-министр Испании Мариано Рахой считает, что мадридскому «Реалу» не нужен форвард «ПСЖ» Неймар. По его мнению, те нападающие, которые у «сливочных» сейчас, вполне справляются со своими обязанностями. 

«Я не знаю, должен ли «Реал» приобретать Неймара. Лично мне не хотелось бы, чтобы он носил белую футболку. Дело в том, что некоторое время назад Роналду, Бензема и Бэйла считали очень полезными для команды футболистами. А спустя несколько месяцев уже сомневаются в них. Я сам верю в них. Нужно играть немного с перспективой на будущее. Мне не хотелось бы перехода Неймара в «Реал», — отметил Рахой.

В текущем сезоне бразилец провел за парижан 18 матчей, отметившись 19 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: AS 

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