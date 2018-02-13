«Бавария» может попрощаться с Артуро Видалем по окончании сезона

Автор: Юлия Древова 0

Видаль

«Бавария» может выставить на трансфер хавбека Артуро Видаля. Как сообщает источник, в услугах 30-летнего чилийца заинтересован лондонский «Челси».

Продажа полузащитника может быть связана с приходом в клуб игрока «Шальке-04» Леона Горецки, который присоединится к мюнхенцам в следующем сезоне. В команде считают, что это достойное усиление для средней линии.

Контракт Видаля рассчитан до лета 2019 года, сам футболист не изъявлял желания менять клубную прописку.

В текущем сезоне чилийский хавбек провел в Бундеслиге 18 матчей, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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