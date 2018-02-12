Ханс-Йоахим Ватцке: «Если Абрамович говорит «нет» – это значит нет»

Автор: Владимир Шевелев 0

Michy Batshuayi

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что клуб пытался договориться с «Челси». Речь шла об опции выкупа форварда Миши Батшуайи.

«Мы изо всех сил старались включить в сделку опцию выкупа. Но «Челси» не хотел этого. Если Роман Абрамович говорит «нет», это значит нет», – сказал Ватцке.

В двух играх за дортмундцев Батшуайи забил три мяча и отдал голевую передачу. В 12 встречах за «Челси» на счету бельгийского форварда 2 мяча и голевой пас.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Кристофа Терро 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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