Олег Кононов может возглавить сборную Казахстана

Экс-наставник «Краснодара» и «Ахмата» Олег Кононов может быть назначен на пост главного тренера сборной Казахстана. Представили местной федерации футбола и агенты 51-летнего белорусского специалиста вступили в финальную стадию переговоров.

Как сообщает источник, Кононов может подписать двухлетнее соглашение.

С 2013 по 2016 год он возглавлял «Краснодар» и признавался лучшим тренером РФПЛ сезона-2014/15 по версии РФС. Последним местом его работы был грозненский «Ахмат», в ноябре 2017 года Кононов подал в отставку.

Фото: Global Look Press

Источник: Kazfootball