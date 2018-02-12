Бывший глава академии «Арсенала»: «Кейн был пухловат, вот и выгнали»

Автор: Владимир Шевелев 0

Harry Kane

Бывший руководитель академии «Арсенала» Лиам Брэйди объяснил, почему «канониры» отказались от нападающего Гарри Кейна, когда ему было восемь лет. Напомним, в матче 23-го тура чемпионата Англии футболист побил рекорд по голам за «Тоттенхэм Хотспур» (98 мячей).

«Он был слегка пухловатым и недостаточно спортивным, но мы допустили ошибку. Впрочем, и «Тоттенхэм» отправлял его в аренду в клубы низших дивизионов три или четыре раза. Но благодаря своей целеустремлённости он вывел свою карьеру на потрясающий уровень, и он это заслужил. Его характер заставляет его постоянно прогрессировать.

После Месси, Роналду и Левандовски есть Гарри Кейн. Статистика говорит сама за себя, а ему ещё только 24 года», — сказал Брэйди.

В текущем сезоне Гарри Кейн провел за «шпор» 26 игр в АПЛ, забил 23 мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Telegraph
 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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