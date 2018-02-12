Вирджил ван Дейк: «Свист трибун? Но они же не знают, что происходило со мной летом»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своих эмоциях после над своим бывшим клубом «Саутгемптоном» (2:0) в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Футболист постарался не обращать внимания на реакцию болельщиков «святых».

«Мне свистели с трибун? Я решил просто получать удовольствие от игры. На мой взгляд, это единственное, что нужно делать в подобной ситуации. Думаю, это немного несправедливо. Никто же не знает, что конкретно происходило со мной летом и в последние месяцы. Но я просто не поднимал голову и получал удовольствие от происходящего.

Уверен, мы должны были забивать больше. Мы заслужили победу, и этот матч должен был пройти гораздо проще.

Конечно, мне больно видеть трудности «Саутгемптона». У меня осталось много друзей в клубе, я переживаю за эту команду. Им будет непросто выбираться из зоны вылета, но у «святых» достаточно хороших игроков», — отметил ван Дейк.

Напомним, трансфер ван Дейка обошелся мерсисайдцам в 75 млн фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC