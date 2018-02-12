Ари: «Александр Головин — самый жесткий футболист российского чемпионата»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться из-за травмы. Кроме того, бразилец назвал самого сурового игрока РФПЛ.

«Пропустил почти шесть месяцев. Это самый большой срок в карьере. Да. Было сложно, потому что я хотел доказать «Локомотиву», что нужен. По первому контракту я получал меньше, чем в «Краснодаре». Когда подписали новое арендное соглашение с «Локомотивом», получше предыдущего, хотел показать себя. Но случилась травма, а потом – операция. Очень расстроился. И эти шесть месяцев много работал, чтобы вернуться. Думаю, все будет хорошо.

Не злился ли первое время на Головина, который ударил мне по ногам в том моменте? Нет. Все нормально. В РФПЛ есть разные игроки, но Головин – самый жесткий. Извинился ли он после матча. Нет», — отметил Ари.

Напомним, что форвард красно-зеленых был вынужден покинуть поле на 82-ой минуте матча 2-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА (3:1) после столкновения с полузащитником армейцев Александром Головиным.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ