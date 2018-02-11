«Зенит» может подписать Самира Насри

Автор: Владимир Шевелев 0

Samir Nasri

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может перейти в «Зенит». Французский игрок сейчас находится без контракта.

30-летний французский хавбек, в январе разорвавший контракт с «Антальяспором», занят поисками нового клуба. Агенты Насри сами вышли на представителей петербургской команды и предложили им кандидатуру своего клиента.

«Зенит» пока не дал окончательного ответа, так как в клубе согласовывают этот вариант с главным тренером Роберто Манчини, работавшим с Насри в Англии. В начале текущего сезона французский хавбек провел за «Антальяспор» 8 матчей в чемпионате Турции, забил два мяча и отдал голевую передачу.

Кроме того, «Зенит» борется со «Спартаком» за право приобрести 22-летнего левого защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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