За нового вратаря для «Реала» Флорентино Перес готов выложить более 100 миллионов евро

«Реал» намерен летом приобрести звездного вратаря и начать перестройку в клубе. Президент мадридцев Флорентино Перес в частной беседе сказал своим партнерам, что в нынешних условиях за топ-голкипера придется заплатить 100 миллионов фунтов.

Тибо Куртуа из «Челси», по мнению Переса, заполучить проще, чем Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».

Семья бельгийца живет в Мадриде, и в среднесрочной перспективе он намерен вернуться в Испанию. «Реал» готов включить в сделку по Куртуа своих игроков.

В текущем сезоне бельгийский голкипер провел за «Челси» 26 матчей в АПЛ, пропустил 23 мяча и 12 раз играл на «ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»