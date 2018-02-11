За нового вратаря для «Реала» Флорентино Перес готов выложить более 100 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Thibaut Courtois

«Реал» намерен летом приобрести звездного вратаря и начать перестройку в клубе. Президент мадридцев Флорентино Перес в частной беседе сказал своим партнерам, что в нынешних условиях за топ-голкипера придется заплатить 100 миллионов фунтов.

Тибо Куртуа из «Челси», по мнению Переса, заполучить проще, чем Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».

Семья бельгийца живет в Мадриде, и в среднесрочной перспективе он намерен вернуться в Испанию. «Реал» готов включить в сделку по Куртуа своих игроков.

В текущем сезоне бельгийский голкипер провел за «Челси» 26 матчей в АПЛ, пропустил 23 мяча и 12 раз играл на «ноль».

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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