«Валенсия» не выиграла ни одного матча в текущем сезоне

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Валенсия

«Валенсия» сыграла вничью с «Бетисом» (0:0) в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Таким образом, команда Марселино Гарсии Тораля не выиграла ни одного матча в текущем сезоне примеры.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на матч с «Бетисом» с первых минут, но результативными действиями не отметился.

В текущем сезоне Ла Лиги «Валенсия» в четырех матчах трижды сыграла вничью (против «Атлетико», «Леванте» и «Бетиса»), а также проиграла «Эспаньолу».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Валенсии»

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