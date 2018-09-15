«Валенсия» не выиграла ни одного матча в текущем сезоне

«Валенсия» сыграла вничью с «Бетисом» (0:0) в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Таким образом, команда Марселино Гарсии Тораля не выиграла ни одного матча в текущем сезоне примеры.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на матч с «Бетисом» с первых минут, но результативными действиями не отметился.

В текущем сезоне Ла Лиги «Валенсия» в четырех матчах трижды сыграла вничью (против «Атлетико», «Леванте» и «Бетиса»), а также проиграла «Эспаньолу».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Валенсии»