Защитник «Црвены Звезды» Вуядин Савич: «Фаворит Лиги Европы — «Зенит»

Защитник «Црвены Звезды» Вуядин Савич рассказал о своих ожиданиях от первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором его клубу предстоит встреча с московским ЦСКА. Кроме того, 27-летний серб отметил профессионализм «Зенита».

«В ЦСКА есть много опытных игроков, которые знают, как действовать в таких важных играх. Думаю, они начнут матч осторожно, как и мы. Но никогда нельзя точно предсказать, как всё сложится на поле. Тренер поможет нам правильно выстроить игру.

Мы на сборах провели контрольные матчи с «Амкаром» и «Зенитом», так что теперь имеем представление о том, как играют российские команды. Против «Зенита» было очень сложно. Думаю, этот клуб можно назвать фаворитом Лиги Европы. Мы провели хороший матч, но, к сожалению, нам не удалось добиться положительного результата. Но уж лучше потерпеть поражение сейчас, во время подготовки, нежели в официальной игре, когда на первый план выходит результат.

ЦСКА примерно сопоставим по уровню с «Зенитом». Но мы видели, что с этим можно справиться. Надеюсь, нам удастся одержать победу на домашнем стадионе», — отметил Савич.

Напомним, встреча пройдет в Белграде 13 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Црвена Звезда»