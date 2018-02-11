Диего Марадона: «Сборная Аргентины — всего лишь хор, а Месси — солист»

Автор: Юлия Древова 0

Диего Марадона

Легенда мирового футбола Диего Марадона обеспокоен положением дел в сборной Аргентины. Экс-форвард убежден, что национальная команда утратила свою былую мощь и держится исключительно на Лионеле Месси.

«Меня волнует, что сборную Аргентины уже перестали бояться. Сегодня, за исключением Месси, к аргентинским футболистам не относятся как раньше. В последнем матче с Нигерией мы едва не пропустили восемь мячей.

У сборной есть 60% на победу в ЧМ-2018. Но это случится только в том случае, если Месси будет в полном порядке. Эта сборная — всего лишь хор, они могут подпевать, но не солировать. А солист один — это Месси. Неловко полагаться на Мауро Икарди на чемпионате мира в атаке, так как Игуаин играет в 10 раз лучше его.

Сампаоли ничего не понимает. Он знает только, что будет есть у своих друзей на обед», — заявил Марадона.

Напомним, на чемпионате мира-2018 аргентинцам предстоит сыграть с Исландией, Хорватией и Нигерией.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Popular

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