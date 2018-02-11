Боец Хабиб Нурмагомедов обменялся подарками с Криштиану Роналду после матча «Реала»

Автор: Юлия Древова 0

Криштиану Роналду 100

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов 10 февраля посетил домашний матч мадридского «Реала» против «Реала Сосьедад» (5:2), который был сыгран в рамках 23-го тура Примеры. Россиянин встретился с форвардом Криштиану Роналду и обменялся с ним подарками.

Португалец вручил Хабибу мяч, которым забил в тот вечер трижды, и свою игровую форму, а Нурмагомедов презентовал Криштиану папаху. Спортсмены познакомились в социальных сетях.

«Обменялись подарками. Ну вы поняли, кто кому что подарил», — написал Нурмагомедов в Инстаграме.

Фото: Global Look Press
Источник: Instagram Хабиба Нурмагомедова

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