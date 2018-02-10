Юрий Семин: «По товарищеским матчам определили, кто сыграет в Лиге Европы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги товарищеского матча с «Ференцварошем» (1:2). Также специалист дал комментарий по составу на матч плей-офф Лиги Европы.

«В игре с «Ференцварошем» мы увидели два разных тайма. В первом «Ференцварош» больше атаковал, владел преимуществом, хотя счет, что удивительно, остался ничейным 0:0. Второй тайм остался за нами, было давление со стороны «Локомотива», но пропустили. Нам удалось получить общее представление об этом составе на фоне команд достаточно серьезного уровня.

Самое важное – все наши игроки получили игровую практику: и вчера, и сегодня. Практически все провели по 90 минут. У нас есть информация, кто и в каком состоянии находится. В этих двух матчах мы опередили, кто примет участие в следующих двух играх в Лиге Европы. Увидели в деле всех трех вратарей. Слава богу, обошлось без травм.

Сегодня я выпустил на 90 минут Ведрана Чорлуку, который оставил хорошее впечатление. Готов ли он сыграть с «Ниццей»? Почему нет? Конечно, может сыграть. Он является одним из тех игроков, кто готовится к матчам с «Ниццей». Выйдет ли он в стартовом составе? Это еще вопрос», – сказал Семин.

В 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» встретится с «Ниццей». Первый матч пройдет 15 февраля во Франции, ответный – 22 февраля в Москве.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»