Форвард ЦСКА Аарон Оланаре отправился на сборы с «Амкаром»

В ЦСКА сообщили, что нападающий армейцев Аарон Оланаре отправился на сбор «Амкара». Нигерийский форвард в Турции присоединится к пермякам.

Напомним, в этом сезоне Оланаре принял участие в 11 матчах, забив 1 мяч. На сборе в Испании против местной «Торревьехи» (7:0) форвард отметился хет-триком.

Оланаре выступал за ЦСКА во второй части сезона-2015/16 на правах аренды (10 матчей, 3 гола). В январе 2017 года он вернулся в московский клуб в качестве свободного агента. В общей сложности он провел за красно-синих 28 игр, забив 4 мяча. Контракт нигерийца с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер ПФК ЦСКА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»