Московский «Спартак» постарается оформить трансфер Эльмира Набиуллина на следующей неделе

«Спартак» продолжит работу по приобретению защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина. Московский клуб постарается на следующей неделе оформить сделку по трансферу 22-летнего игрока.
«Спартак» этой зимой ранее уже предпринимал попытки пригласить Набиуллина, но все предложения красно-белых «Рубин» не устраивали.
Ожидается, что «Спартак» на следующей неделе может сделать предложение о трансфере защитника за 5 миллионов евро. Вполне возможно, что казанцев это предложение устроит.
В текущем сезоне Эльмир Набиуллин провел за «Рубин» 14 матчей в РФПЛ и забил один мяч.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»