Московский «Спартак» постарается оформить трансфер Эльмира Набиуллина на следующей неделе

Автор: Владимир Шевелев 0

Elmir Nabiullin

«Спартак» продолжит работу по приобретению защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина. Московский клуб постарается на следующей неделе оформить сделку по трансферу 22-летнего игрока.

«Спартак» этой зимой ранее уже предпринимал попытки пригласить Набиуллина, но все предложения красно-белых «Рубин» не устраивали.

Ожидается, что «Спартак» на следующей неделе может сделать предложение о трансфере защитника за 5 миллионов евро. Вполне возможно, что казанцев это предложение устроит.

В текущем сезоне Эльмир Набиуллин провел за «Рубин» 14 матчей в РФПЛ и забил один мяч.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Эльмир Набиуллин

«Спартак» снова попытается купить Эльмира Набиуллина у «Рубина»

Набиуллин

Эльмир Набиуллин интересен «Зениту» и «Спартаку»

Квинси Промес

«Саутгемптон» готов предложить Квинси Промесу зарплату, как в «Спартаке»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 