«Зенит» и «Рубин» обменяются футболистами

«Рубин» и «Зенит» намерены обменятся футболистами в зимнее трансферное окно. Казанцы собираются вернуть Кристиана Нобоа, а петербуржцы желают приобрести Магомеда Оздоева.

Согласно имеющейся информации, петербургский «Зенит» в ближайшее время подпишет контракт с хавбеком казанского «Рубина» Магомедом Оздоевым. Взамен казанский клуб получит полузащитника Кристиана Нобоа, который так и не сумел проявить себя в составе сине-бело-голубых.

В текущем розыгрыше РФПЛ Магомед Оздоев принял участие в 19 матчах за «Рубин», в которых отметился одним забитым мячом. Кристиан Нобоа провел лишь две встречи за «Зенит» в этом сезоне в рамках чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: БИЗНЕС Online