Нголо Канте упал в обморок на тренировке «Челси»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте потерял сознание на тренировочном занятии. Об этом сообщают СМИ.

Как стало известно, француз упал в обморок в одной из тренировок перед игрой 29-го тура АПЛ против «МанСити». Из-за возможных проблем с сердцем хавбек был срочно доставлен в медицинскую клинику. Врачи установили, что проблем с сердцем нет. Но причина обморока так и не была выявлена. Из-за этой ситуации Канте пропустил матч с «горожанами», а к тренировкам вернулся 5 марта.

В текущем сезоне Премьер-лиги 26-летний игрок провел за лондонский клуб 25 матчей. В этих встречах он забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph