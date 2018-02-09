Пеп Гвардиола: «На матч с «Лестером» заявим 18 игроков. Невилл будет доволен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями перед матчем чемпионата Англии против «Лестера». В минувшем туре «горожане» не смогли набрать игроков на полноценную заявку.

«Стоунз может играть, Сильва – нет. На матч с «Лестером» у нас в заявке будет 18 игроков. Гари Невилл будет доволен. Я бы хотел дать Агуэро отдохнуть, но он единственный нападающий, который у нас есть. Он много выкладывается и играет хорошо. Габриэл Жезус вернется в состав через 1-2 недели.

Нам нравится играть в футбол, но мы играем в 3-4 турнирах каждые 3-4 дня. Иногда перерыв – это хорошо, ты возвращаешься сильнее. Судьи, врачи – всем нужен отдых. Сейчас нам предстоит матч с «Лестером», через три дня игра в Лиге чемпионов, через пять дней финал Кубка английской лиги. Мы будем оценивать состояние футболистов день ото дня», – заявил Гвардиола.

После 26 туров «Манчестер Сити» с 69 очками идет на первом месте в АПЛ, с отрывом от «МЮ» в 13 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»