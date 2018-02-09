Переход Лукаса Вериссимо в «Спартак» сорвался

Автор: Владимир Шевелев 0

Лукас Вериссимо

Защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо не будет играть за «Спартак». Об этом сообщил представитель футболиста Апаресиду Инасиу.

«Мы с моим партнером Маркосом Рибейру несколько дней назад прилетели в Москву, чтобы завершить переговоры по трансферу Вериссимо в «Спартак».

Но в Москве выяснилось, что переговоры с «Сантосом» и нами от имени «Спартака» вел неавторизованный клубом посредник – итальянский агент Марко Трабукки.

Мы возвращаемся в Бразилию, Вериссимо в «Спартак» не перейдет», – заявил Инасиу.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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