Переход Лукаса Вериссимо в «Спартак» сорвался

Защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо не будет играть за «Спартак». Об этом сообщил представитель футболиста Апаресиду Инасиу.

«Мы с моим партнером Маркосом Рибейру несколько дней назад прилетели в Москву, чтобы завершить переговоры по трансферу Вериссимо в «Спартак».

Но в Москве выяснилось, что переговоры с «Сантосом» и нами от имени «Спартака» вел неавторизованный клубом посредник – итальянский агент Марко Трабукки.

Мы возвращаемся в Бразилию, Вериссимо в «Спартак» не перейдет», – заявил Инасиу.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»