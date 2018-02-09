Команды-участницы ЧМ-2018 определились с базами на время проведения турнира

Сборные определились с местом размещения в период проведения чемпионата мира-2018. Базы всех 32 команд-участниц получили официальное подтверждение ФИФА.

Во время мундиаля базы команд станут их штаб-квартирами, которые будут представлять собой расположенные неподалеку друг от друга отель и тренировочную площадку. Кроме того, они находятся примерно в часе езды от аэропортов. С этих баз сборные будут путешествовать туда, где будут проходить их матчи. На этапе плей-офф команды решат, останутся ли на базе или начнут передвигаться из города в город.

Сборная России остановится в Новогорске. Ее соперники по группе A будут тренироваться в Санкт-Петербурге (Саудовская Аравия), Грозном (Египер) и Нижегородской области (Уругвай).

С полным списком баз можно ознакомиться по ссылке .

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА