Лионель Месси стал лицом Альфа-банка

Автор: Юлия Древова 0

Месси

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал амбассадором Альфа-банка. Напомним, эта кредитная организация выступает одним из официальных банков ЧМ-2018. 

В Инстаграме уже появились видео, на которых футболист раздает автографы в футболке с фирменным логотипом.

Напомним, что еще один обладатель «Золотых мячей», нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в 2014 году был лицом российского банка «Открытие», который с 2017 года перешел под контроль Центробанка.

Фото: Global Look Press
Источник: РБК, Instagram Алексея Болдырева

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