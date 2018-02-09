Лионель Месси стал лицом Альфа-банка

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал амбассадором Альфа-банка. Напомним, эта кредитная организация выступает одним из официальных банков ЧМ-2018.

В Инстаграме уже появились видео, на которых футболист раздает автографы в футболке с фирменным логотипом.

Напомним, что еще один обладатель «Золотых мячей», нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в 2014 году был лицом российского банка «Открытие», который с 2017 года перешел под контроль Центробанка.

Фото: Global Look Press

Источник: РБК, Instagram Алексея Болдырева