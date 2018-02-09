Процент, полученный от трансфера Эмерика Лапорта, спас от банкротства его первый клуб

Переход защитника «Атлетика» Эмерика Лапорта в «Манчестер Сити» спас от разорения французский «Ажен», первый клуб футболиста. Команда получила 1% от суммы трансфера 23-летнего игрока, которого хватило, чтобы покрыть все долги.

Нынешний сезон мог стать последним для команды из восьмого дивизиона Франции, которая находилась на грани банкротства. 650 тыс евро, которые руководство получило от трансфера Лапорта, исправили ситуацию. Эта сумма в четыре раза превышает годовой бюджет «Ажена».

«Эти деньги пришли в клуб очень нежданно. Это великолепная награда за приложенные усилия. Если бы мы не получили эти деньги, команда прекратил бы свое существование, из-за невозможности оплатить эксплуатационные расходы», — рассказал владелец клуба Жан-Клод Брунель.

Лапорт родился в Ажене и играл за местную команду с 12 до 16 лет.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph